Помогите решить задачу У Пети было в 5 раз меньше карандашей,чем у маши . При этом у Маши было на 12 карандашей больше.Сколько было карандайшей у каждого ребёнка?

Математика
Помогите решить задачу У Пети было в 5 раз меньше карандашей,чем у маши . При этом у Маши было на 12 карандашей больше.Сколько было карандайшей у каждого ребёнка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Маши было 17 карандашей а у Пети было 10 карандашей..........
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