Помогите решить задачу У Пети было в 5 раз меньше карандашей,чем у маши . При этом у Маши было на 12 карандашей больше.Сколько было карандайшей у каждого ребёнка?

Математика

Помогите решить задачу У Пети было в 5 раз меньше карандашей,чем у маши . При этом у Маши было на 12 карандашей больше.Сколько было карандайшей у каждого ребёнка?

Автор: Гость