Сравните поведение людей равнодушных и неравнодушных в конкретных ситуациях

Гость: Гость:

Мама одноклассника заболела. она поедет в больницу, а некому посидеть с его маленькой сестренкой.( сам он поедет с мамой в больницу) неравнодушный человек скажет, что он сможет посидеть с ней, а равнодушный человек не предложит свою помощь. сравнение: неравнодушному человеку интересна ( не все равно) на жизнь людей и они готовы помочь. а равнодушному человеку просто все равно.