Сравните поведение людей равнодушных и неравнодушных в конкретных ситуациях

Обществознание
Сравните поведение людей равнодушных и неравнодушных в конкретных ситуациях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама одноклассника заболела. она поедет в больницу, а некому посидеть с его маленькой сестренкой.( сам он поедет с мамой в больницу) неравнодушный человек скажет, что он сможет посидеть с ней, а равнодушный человек не предложит свою помощь. сравнение: неравнодушному человеку интересна ( не все равно) на жизнь людей и они готовы помочь. а равнодушному человеку просто все равно.
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