Какой образ жизни у пиявки?

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Пиявки принадлежат к подклассу кольчатых червей, а те в свою очередь относятся к классу поясковых. На латинском языке пиявка звучит как "гирудинея" (Hirudinea). По всему миру насчитывают порядка 500 видов пиявок, в России же около 62 видов. Окрас. Может варьироваться от черного до красно- бурого цветов. Брюшко пестрое. Бока зеленые с оливковым оттенком. Размер. Около 3 - 15 см - длина, около 1 см – ширина. Продолжительность жизни. До 20 лет. Среда обитания. Водятся преимущественно в Африке, Центральной и Южной Европе, а также Малой Азии. В России не так многочисленны, в основном распространились на территории юга европейской части страны. Хотя имеются сведения, что отдельные особи вида были найдены в южной и восточной части Сибири. Любят пресную чистую воду – озера, пруды, тихие речки, а также сырые места возле воды – глинистые берега, влажный мох. Пиявки обитают в стоячей воде – проточная для них неблагоприятна. Образ жизни и поведение. Большую часть времени медицинская пиявка проводит, прячась в зарослях водорослей, укрываясь под корягами или камнями. Это и укрытие, и засада. Пиявки любят теплую солнечную погоду и даже весьма неплохо переносят жару, именно в этих условиях они наиболее активны. Засуха им также не страшна – они либо уползают прочь от пересыхающего водоема, либо закапываются поглубже в береговой ил. Пиявки способны долгое время пребывать на суше в жаркую и влажную погоду. С ухудшением условий (понижение температуры воздуха, ветреная погода) медицинские пиявки становятся вялыми и пассивными. Пиявки зимуют, зарывшись в береговой ил или донный грунт. Заморозки для них губительны. Тело пиявки сильно уплощается и вытягивается при плавании, а задняя присоска выступает в роли плавника. Волнообразными движениями пиявка передвигается в воде.Для медицинских пиявок вполне свойственна мгновенная реакция на внешние раздражители: запах, температуру, всплеск. Голодную пиявку можно распознать по характерному положению тела – она присасывается задней присоской к растению или камню – передней же совершает круговые движения. Враги: Выхухоль, водяная крыса, кутора, клопы, личинки стрекоз. Питание. В качестве пищи медицинские пиявки используют кровь червей, моллюсков и позвоночных, а в их отсутствие могут поедать личинки насекомых, инфузории, слизь водных растений. Пиявка прокусывает кожу жертвы и высасывает небольшое количество крови, порядка 10-15 мл. Насытившись, пиявка может оставаться без пищи достаточно длительное время – в среднем полгода, так как кровь в ее организме переваривается медленно. Однако был замечен рекордный срок голодания, который составил 1,5 года. Размножение. Медицинская пиявка - гермафродит. Начинают откладывать яйца пиявки в теплый период, приблизительно за две недели до конца августа или в середине сентября.Если пиявка в течение трех лет с момента выхода из кокона не напьется крови млекопитающего – ей никогда не достичь половой зрелости.