Помогите какая была учеба Остапа и Андрия? (Тарас Бульба)
Литература
Помогите какая была учеба Остапа и Андрия? (Тарас Бульба)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрий – младший сын Тараса Бульбы. Он вместе со своим старшим братом Остапом окончил Киевскую бурсу.(если я правильно поняла вопрос)
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