Звуко буквенныйиразбор слова чайка

Русский язык
Звуко буквенныйиразбор слова чайка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 букв 6 звуков..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Жалгаса 18 фломастеров половину из них он подорил Айдару одну треть этого количе??тва Амине одну восемнадцатою этого количества Сабыржану Сколько...
Ответить
Математика
Одну страницу принтер печатает 6 секунд сколько печатает за 2 минуты
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Укажите слова-паронимы А) Континент – контингент А) Чужой - чужбина Б) Метель – пурга Б) Горячий - горячо В) Горячий...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу. Напишите пожалуйста решение. Б)Андрей идет от дома до метро. Через 8 минут после выхода ему остается пройти 560 метров,че...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалусто Какое слово не является местоимением? 1.он 2.от. 3.мы. 4.вас. Ка??ое слово с не пишется слитно? 1.(не) умею. 2.(не) беги...
Ответить