ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Укажите слова-паронимы А) Континент – контингент А) Чужой - чужбина Б) Метель – пурга Б) Горячий - горячо В) Горячий – холодный В) Лесной - лесистый Г) Горячий – знойный Г) Учёный - учение Д) Скуч...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Укажите слова-паронимы А) Континент – контингент А) Чужой - чужбина Б) Метель – пурга Б) Горячий - горячо В) Горячий – холодный В) Лесной - лесистый Г) Горячий – знойный Г) Учёный - учение Д) Скучный – тоскливый Д) Острая - острейший 2.Укажите слово, имеющее омоним. 8.Укажите ряд омонимов А) Композитор А) Экстренная работа, экстренный вызов Б) Снег Б) Новая редакция статьи, редакция газеты В) Цемент В) Лесной ключ, ключ от замка Г) Посол Г) Программа концерта, программа по химии Д) Отель Д) Иглы ежа, хвойные иглы 3.Укажите словосочетание с омонимами 9.Укажите ряд антонимов А) Русская печь – побелить печь А) Длительный - протяжённый Б) Исполнение мечты – исполнение желаний Б) Осудить - обсудить В) Мечты о мире – мечтать о мире В) Дрожать - вибрировать Г) Рубить дрова – дрова для печки Г) Игнорировать - акцентировать Д) Топить печь – топить судно Д) Демократичный - демократический 4.Укажите синоним к слову СВЕРКАТЬ 10.Укажите синонимы к слову НАДЁЖНЫЙ А) Блестеть, сиять А) Верный, умный Б) Оглушить, заворожить Б) Преданный, верный В) Очаровать, восхитить В) Терпеливый, дружественный Г) Ослепить, восхитить Г) Неутомимый, упорный Д) Удивить, затмить Д) Талантливый, замечательный 5.Подберите антоним к фразеологизму 11.Укажите ряд, в котором нет синонимов ДУША В ДУШУ А) Весна, зима, утро, вечер А) Души не чаять Б) Нелепость, вздор, чепуха, ерунда Б) Засучив рукава В) Противник, недруг, враг В) Как кошка с собакой Г) Блестеть, сверкать, сиять Г) Носить на руках Д) Красный, алый, кумачовый Д) Положа руку на сердце 6.Укажите синоним к слову АМБИЦИЯ 12.Синоним к слову ИДЕНТИЧНЫЙ А) Пассивность А) Привилегированный Б) Мониторинг Б) Ординарный В) Депортация В) Рентабельный Г) Самолюбие Г) Тождественный Д) Депрессия Д) Ориентировочный

Автор: Гость