1) что вы знаете о Симеоне Полотцком и Карионе Истомине? Назовите темы их произведений.lt;br /gt; 2) что вы узнали о буквах и словах древнерусского языка?lt;br /gt; О чем писали авторы 18 века в статьях для детей? Перечислите т...

Гость: Гость:

Семеон Полоцкий человек образованный ,трудолюбивость ,способный, был приглашен царем Алексеем Михайловичем и Федора. Под его руководством воспитывалась царевна Софья и будущий царь Петр 1 .Карион Истомин учился в географической школе служил на Московском печатном дворе ,сначала писцом, чтецом,справщиком,а затем сам стал во главе печатного двора.При жизни карион Истоми издал 3 книги: букварь букварь языка словенска и повесть об Иване воине, лицевой букварь.Написал много детских стихотворений.