Помогите пожалусто Какое слово не является местоимением? 1.он 2.от. 3.мы. 4.вас. Ка??ое слово с не пишется слитно? 1.(не) умею. 2.(не) беги. 3.(не) стись. 4.(не) смотрит. В каком ряду оба слова являются местоимениями 2-го ...
Русский язык
Помогите пожалусто Какое слово не является местоимением? 1.он 2.от. 3.мы. 4.вас. Ка??ое слово с не пишется слитно? 1.(не) умею. 2.(не) беги. 3.(не) стись. 4.(не) смотрит. В каком ряду оба слова являются местоимениями 2-го лиц? 1. вас,мне. 2. тобой,его. 3.eё,вы. 4.тебя,вам. В каком словосочетании нет предлога? 1. (во) шёл быстро.2. катался (во) дворе.3.играет (на) гитаре.4. скрылся (за) поворотом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-мы 2-нестись 3-тебя вам 4-вошёл быстро
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