Турист вышел с турбазы и направился к железнодорожной станции со скоростью 4км\ч. ??ерез час с турбазы к станции пошёл второй турист со скоростью 5км\ч. На станцию они пришли одновременно.Чему равно расстояние от турбазы до ст...

Алгебра

Турист вышел с турбазы и направился к железнодорожной станции со скоростью 4км\ч. ??ерез час с турбазы к станции пошёл второй турист со скоростью 5км\ч. На станцию они пришли одновременно.Чему равно расстояние от турбазы до станции?

Автор: Гость