Помогите решить задачу. Напишите пожалуйста решение. Б)Андрей идет от дома до метро. Через 8 минут после выхода ему остается пройти 560 метров,через 12 минут-240 метров. Сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно ...

Математика

Помогите решить задачу. Напишите пожалуйста решение. Б)Андрей идет от дома до метро. Через 8 минут после выхода ему остается пройти 560 метров,через 12 минут-240 метров. Сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции.

Автор: Гость