Помогите решить задачу. Напишите пожалуйста решение. Б)Андрей идет от дома до метро. Через 8 минут после выхода ему остается пройти 560 метров,через 12 минут-240 метров. Сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно ...
Математика
Помогите решить задачу. Напишите пожалуйста решение. Б)Андрей идет от дома до метро. Через 8 минут после выхода ему остается пройти 560 метров,через 12 минут-240 метров. Сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560-240=320(м) прошёл за 4 мин. (12-8) 320:4=80(м) проходит в минуту 240:80=3(мин) займёт дорога в 240м. (8+4+3)80=1200(м) вся доорога
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