Одну страницу принтер печатает 6 секунд сколько печатает за 2 минуты
Математика
Одну страницу принтер печатает 6 секунд сколько печатает за 2 минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2мин=120сек 120:6=20 ответ 20шт
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