Описание гор по плану аппалачи

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Аппала́чи (англ. Appalachian Mountains) — горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде. Длина 2600 км. Северные Аппалачи (к северу от рек Мохок и Гудзон) — холмистое плоскогорье с отдельными массивами высотой до 1916 м (гора Вашингтон), имеют следы древнего оледенения. Южные Аппалачи в осевой зоне состоят из параллельных хребтов и массивов, разделённых широкими долинами; к осевой зоне прилегают с востока плато Пидмонт, с запада — Аппалачское плато. Высота до 2037 м (гора Митчелл). Месторождения каменного угля, нефти и газа, железных руд, титана. Широколиственные, хвойные и смешанные леса. Образовались в Пермский период в результате столкновения двух материков (возникновение Пангеи).