Петя набрал в лесу грибов и решил идти домой.Вдруг под елкой он увидел ещё 3 белых гриба.Когда он подожил их в корзину в ней стало 25 грибов.Сколько грибов было в корзине до этого? СОСТАВТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ!

Математика

Петя набрал в лесу грибов и решил идти домой.Вдруг под елкой он увидел ещё 3 белых гриба.Когда он подожил их в корзину в ней стало 25 грибов.Сколько грибов было в корзине до этого? СОСТАВТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ!

Автор: Гость