Петя набрал в лесу грибов и решил идти домой.Вдруг под елкой он увидел ещё 3 белых гриба.Когда он подожил их в корзину в ней стало 25 грибов.Сколько грибов было в корзине до этого? СОСТАВТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ!
Математика
Петя набрал в лесу грибов и решил идти домой.Вдруг под елкой он увидел ещё 3 белых гриба.Когда он подожил их в корзину в ней стало 25 грибов.Сколько грибов было в корзине до этого? СОСТАВТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-3равно 22 гриба было раньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Математика
У Жалгаса 18 фломастеров половину из них он подорил Айдару одну треть этого количе??тва Амине одну восемнадцатою этого количества Сабыржану Сколько...