Петя набрал в лесу грибов и решил идти домой.Вдруг под елкой он увидел ещё 3 белых гриба.Когда он подожил их в корзину в ней стало 25 грибов.Сколько грибов было в корзине до этого? СОСТАВТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ!

Математика
Петя набрал в лесу грибов и решил идти домой.Вдруг под елкой он увидел ещё 3 белых гриба.Когда он подожил их в корзину в ней стало 25 грибов.Сколько грибов было в корзине до этого? СОСТАВТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-3равно 22 гриба было раньше
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