Морфологический разбор слова теплоход
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Морфологический разбор слова теплоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(что?)теплоход.Имя существительное, обозначает предмет. 2.Н.ф.-теплоход.Морф. призн. 1) Пост.: нариц., неодуш., м.р., 2 скл. 2)Непост.:И.п., ед.ч. 3.Синт. роль-подлежащее.
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