Сколько дров необходимо сжечь для того,чтобы нагреть 50 л воды в железном котле массой 10 кг от 15 градусов Цельсия до 65 градусов Цельсия ?

Химия

Сколько дров необходимо сжечь для того,чтобы нагреть 50 л воды в железном котле массой 10 кг от 15 градусов Цельсия до 65 градусов Цельсия ?

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