Сколько дров необходимо сжечь для того,чтобы нагреть 50 л воды в железном котле массой 10 кг от 15 градусов Цельсия до 65 градусов Цельсия ?
Химия
Сколько дров необходимо сжечь для того,чтобы нагреть 50 л воды в железном котле массой 10 кг от 15 градусов Цельсия до 65 градусов Цельсия ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 0,8 килограммов
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