После обеда марат наловил на 2 рыбы меньше, чем до обеда. После того как он оставил ?? доме дедушки половину пойманной рыбы, у него осталось 5 рыб. Сколько рыб наловил Марат до обеда? Нужно решить с помощью уравнения.
Математика
После обеда марат наловил на 2 рыбы меньше, чем до обеда. После того как он оставил ?? доме дедушки половину пойманной рыбы, у него осталось 5 рыб. Сколько рыб наловил Марат до обеда? Нужно решить с помощью уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- наловил рыб после обеда, тогда (2+x) перед обедом зная что когда Марат оставил половину у дедушки составляет уравнение: (x+(2+x)) : 2= 5 (2х+2) : 2=5 х+1=5 х=4 1)4+2=6(рыб) наловил Марат до обедп
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