После обеда марат наловил на 2 рыбы меньше, чем до обеда. После того как он оставил ?? доме дедушки половину пойманной рыбы, у него осталось 5 рыб. Сколько рыб наловил Марат до обеда? Нужно решить с помощью уравнения.

Математика

После обеда марат наловил на 2 рыбы меньше, чем до обеда. После того как он оставил ?? доме дедушки половину пойманной рыбы, у него осталось 5 рыб. Сколько рыб наловил Марат до обеда? Нужно решить с помощью уравнения.

Автор: Гость