Переведите, пожалуйста, на казахский язык)) "В юности он совершил подвиг на берегу ??айсан, убив копьем напавших на людей диких вепрей, после которого его народ начинает звать, не иначе, как Кабанбай." (слово вепрь на казахском...

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Переведите, пожалуйста, на казахский язык)) "В юности он совершил подвиг на берегу ??айсан, убив копьем напавших на людей диких вепрей, после которого его народ начинает звать, не иначе, как Кабанбай." (слово вепрь на казахском языке: қабан) Пожалуйста, ооочень срочно надо)

Автор: Гость