Переведите, пожалуйста, на казахский язык)) "В юности он совершил подвиг на берегу ??айсан, убив копьем напавших на людей диких вепрей, после которого его народ начинает звать, не иначе, как Кабанбай." (слово вепрь на казахском...
Қазақ тiлi
Переведите, пожалуйста, на казахский язык)) "В юности он совершил подвиг на берегу ??айсан, убив копьем напавших на людей диких вепрей, после которого его народ начинает звать, не иначе, как Кабанбай." (слово вепрь на казахском языке: қабан) Пожалуйста, ооочень срочно надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жастық ол ерлік жасадым жағасында Зайсан, өлтіріп найзамен новосібір адамдар жабайы вепрей кейін, оны халық бастайды өзімен бірге, басқаша емес, Қабанбай.
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