Помогите решить заделать и ответить
Алгебра
Помогите решить заделать и ответить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√18b-3√3a+√12a-4√2b = √9*2b-3√3a+√4*3a-4√2b = = 3√2b-3√3a+2√3a-4√2b = -√2b-√3a
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