Уменьши каждое из чисел 4,16,18,12,14,8 а) на2 б) в 2 раза

Математика
Уменьши каждое из чисел 4,16,18,12,14,8 а) на2 б) в 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2, 14, 16, 10, 12, 6, б)2, 8, 9, 6, 7, 4
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