В каком фразеологизме сказан о горе которое находится в жидком состоянии
Русский язык
В каком фразеологизме сказан о горе которое находится в жидком состоянии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подойдет выражение "хлебнуть горя"
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