Неологизмы няа тему одежды, профессии, компьютер и из значение
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Неологизмы няа тему одежды, профессии, компьютер и из значение
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Гость:
Одежда: свитшот, клатч, сникерсы, топы. Профессии: пиар-менеджер, айпи-программисты ,маркетологи. Компьютер и интернет: веб-сайты, аккаунты, инстаграм.
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