Помогите пожалуйста) у моего ребёнка задача: Для детского сада купили 24 маленьких мяча,а больших-в 4 раза меньше. Сколько всего мячей купили? Эта задача решается в два действия.
Математика
Помогите пожалуйста) у моего ребёнка задача: Для детского сада купили 24 маленьких мяча,а больших-в 4 раза меньше. Сколько всего мячей купили? Эта задача решается в два действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24/4=6(м) 2)24+6=30 (м) ответ: 30 мячей купили
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