Помогите пожалуйста) у моего ребёнка задача: Для детского сада купили 24 маленьких мяча,а больших-в 4 раза меньше. Сколько всего мячей купили? Эта задача решается в два действия.

Математика

Помогите пожалуйста) у моего ребёнка задача: Для детского сада купили 24 маленьких мяча,а больших-в 4 раза меньше. Сколько всего мячей купили? Эта задача решается в два действия.

Автор: Гость