Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм и спирта массой 200 г?

Физика

Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм и спирта массой 200 г?

Автор: Гость