Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм и спирта массой 200 г?
Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм и спирта массой 200 г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:Q-? λ1=34000000 Дж/кг λ2=27000000 Дж/кг Q1= λ1*m1 m1=15 кг Q2=λ2*m2 m2=0.2 кг
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