Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм и спирта массой 200 г?

Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 килограмм и спирта массой 200 г?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:Q-? λ1=34000000 Дж/кг                     λ2=27000000 Дж/кг                   Q1= λ1*m1              m1=15 кг                                      Q2=λ2*m2 m2=0.2 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2+2:2 пожалуйста подскажите
Ответить
Русский язык
Неологизмы няа тему одежды, профессии, компьютер и из значение
Ответить
Физика
Помогите пж1-2 3не надо
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста) у моего ребёнка задача: Для детского сада купили 24 маленьких мяча,а больших-в 4 раза меньше. Сколько всего мячей купили? Эта ...
Ответить
Математика
Срочно!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 проведена высота равна 2 сантиметров Найдите большее основание трапеции если ее меньшее основан...
Ответить