ДАЮ 70 БАЛЛОВ!!!! ПОМОГИТЕ С ФРАНЦУЗСКИМ, УПРАЖНЕНИЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКОЕ, ПРОСТО Я ТУПАЯ((( В НОМЕРЕ 2 ПРОСТО ПОДПИСАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ!!! ПЛИЗ(((

Французский язык

ДАЮ 70 БАЛЛОВ!!!! ПОМОГИТЕ С ФРАНЦУЗСКИМ, УПРАЖНЕНИЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКОЕ, ПРОСТО Я ТУПАЯ((( В НОМЕРЕ 2 ПРОСТО ПОДПИСАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ!!! ПЛИЗ(((

Автор: Гость