ДАЮ 70 БАЛЛОВ!!!! ПОМОГИТЕ С ФРАНЦУЗСКИМ, УПРАЖНЕНИЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКОЕ, ПРОСТО Я ТУПАЯ((( В НОМЕРЕ 2 ПРОСТО ПОДПИСАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ!!! ПЛИЗ(((
Французский язык
ДАЮ 70 БАЛЛОВ!!!! ПОМОГИТЕ С ФРАНЦУЗСКИМ, УПРАЖНЕНИЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКОЕ, ПРОСТО Я ТУПАЯ((( В НОМЕРЕ 2 ПРОСТО ПОДПИСАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ!!! ПЛИЗ(((
Ответ(ы) на вопрос:
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1-c 2-a 3-d 4-b 5-f 6-g 7-e
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