Реши задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя цены сахарного песка. За 3 кг с??харного песка заплатили 75 руб. Сколько нужно заплатить за 12 кг сахарного песка по той же цене? По каждому варианту решения вычисли и запиши...

Математика
Реши задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя цены сахарного песка. За 3 кг с??харного песка заплатили 75 руб. Сколько нужно заплатить за 12 кг сахарного песка по той же цене? По каждому варианту решения вычисли и запиши ответ задачи. Должно быть 2 решения...!!!!!!!! с вопросами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант - с ценой сахара. 1) 75 руб : 3 кг = 25 руб/кг - цена сахара. 2) 12 кг * 25 руб/кг = 300 руб -стоимость покупки - ОТВЕТ 2 вариант - из пропорции. 1) 75 руб : 3 кг = Х руб : 12 кг. 2)  Х = 75*12/3 = 300 руб за 12 кг - ОТВЕТ 
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