Реши задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя цены сахарного песка. За 3 кг с??харного песка заплатили 75 руб. Сколько нужно заплатить за 12 кг сахарного песка по той же цене? По каждому варианту решения вычисли и запиши...

Математика

Реши задачу двумя способами: вычисляя и не вычисляя цены сахарного песка. За 3 кг с??харного песка заплатили 75 руб. Сколько нужно заплатить за 12 кг сахарного песка по той же цене? По каждому варианту решения вычисли и запиши ответ задачи. Должно быть 2 решения...!!!!!!!! с вопросами

Автор: Гость