Периметр треугольника равен 47 см.сторона АВ -? в 2 раз больше стороны ВС, и на 7 см. меньше стороны АС. найдите все стороны

Геометрия

Периметр треугольника равен 47 см.сторона АВ -? в 2 раз больше стороны ВС, и на 7 см. меньше стороны АС. найдите все стороны

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