Периметр треугольника равен 47 см.сторона АВ -? в 2 раз больше стороны ВС, и на 7 см. меньше стороны АС. найдите все стороны
Геометрия
Периметр треугольника равен 47 см.сторона АВ -? в 2 раз больше стороны ВС, и на 7 см. меньше стороны АС. найдите все стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+2х+7=47 5х=47-7 5х=40 х=40/5 х=8( сторона ВС) 8*2=16( сторона АВ) 16+7=23( сторона АС)
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