Напишите сочинение на тему. Пророческий сон Гнинева. Почему у разказчик не смог его забыть и как сон сбывался?

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Напишите сочинение на тему. Пророческий сон Гнинева. Почему у разказчик не смог его забыть и как сон сбывался?

Автор: Гость