Сочинение хочу быть продавцом детских игрушек

Гость: Гость:

Выбор профессии - Самый важный выбор в жизни . Я уже решила кем я хочу стать - продавцом игрушек . С самого детства я любила игрушки , спала с любимым мишкой . Теперь я хочу их продавать . Я буду продавать и кукол и мягких игрушек . Буду радовать детей . Так же в продаже у меня будет конструктор , возможно какие нибудь настольные игры . Мне нравиться эта профессия и думаю я буду отличный продавцом!