Сочинение хочу быть продавцом детских игрушек

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Сочинение хочу быть продавцом детских игрушек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбор профессии - Самый важный  выбор в жизни . Я уже решила кем я хочу стать - продавцом игрушек .     С самого детства я любила игрушки , спала с любимым мишкой . Теперь я хочу их продавать . Я буду продавать и кукол и мягких игрушек . Буду радовать детей .     Так же в продаже у меня будет конструктор , возможно какие нибудь настольные игры .     Мне нравиться эта профессия и думаю я буду отличный продавцом!
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