Выписать слова на букву к и с. страница 148 гармония 2 класса
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Выписать слова на букву к и с. страница 148 гармония 2 класса
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Кошка кот котята когти козинак кортофель кока кола кубок кожа кукла кино конь консультация коток коньки сок слова супер совет собрание социум собесодование
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