Қорық жорық қазық сөздеріне сөйлем құрауға көмектесіңіздер
Қазақ тiлi
Қорық жорық қазық сөздеріне сөйлем құрауға көмектесіңіздер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казыргы танда Казакстан мемлекетинде 10 корык бар, ол жерде кызыл китапка енген жануарлар, осимдек мен кустар коп турлери кездеседи. Ал енди дәм татып, алысты да киынды жорыкка шыгайык! Аспанда адеми жулдыздар коп,сонын бири темирказык жулдызы.
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