В двух шкафах 1000 книг, Когда из одного шкафа взяли 147 книг,а из другого -- 49 книг, то в обоих шкафах книг оставалось поровну.Сколько книг осталось в шкафу?.
Математика
В двух шкафах 1000 книг, Когда из одного шкафа взяли 147 книг,а из другого -- 49 книг, то в обоих шкафах книг оставалось поровну.Сколько книг осталось в шкафу?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000-(147+49)=804- это сколько осталось в двух шкафах после того как вытащили книги ну и наверное 804:2=402 книги наверное так
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