Помогите составить условие задачи по уравнению:(48-x):8=4. Помогите мне,я помогу вам ^-^!!!(ну а точнее помогите пожалуйста!!!
Математика
Помогите составить условие задачи по уравнению:(48-x):8=4. Помогите мне,я помогу вам ^-^!!!(ну а точнее помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наборе конструктора лего содержится 48 деталей. Несколько деталей малыш потерял. Остальные разложил на 8 равных кучек. В каждой из кучек оказалось по 4 детальки. Сколько деталек из набора малыш потерял?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметров в тетради вычисл?? площадь начерти квадрат площадь которого составляет одну третью...
Русский язык
Закончи предложения,поставь запятые там,где это нужно. Дверь скрипнула и ... Песня ??оловья звенела и ... Листопад украсил и ...
Обществознание
Литература