Начерти прямоугольник со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметров в тетради вычисл?? площадь начерти квадрат площадь которого составляет одну третью часть от площади данного прямоугольника

Математика

Начерти прямоугольник со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметров в тетради вычисл?? площадь начерти квадрат площадь которого составляет одну третью часть от площади данного прямоугольника

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