Начерти прямоугольник со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметров в тетради вычисл?? площадь начерти квадрат площадь которого составляет одну третью часть от площади данного прямоугольника
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 6 сантиметров и 2 сантиметров в тетради вычисл?? площадь начерти квадрат площадь которого составляет одну третью часть от площади данного прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6*2=12см² ⅓*12=4сантиметра площадь квадрата. 4:2=2санттметра сторона квадрата.
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