К 150 г 20% раствора добавили 200 мл воды. Какая массовая доля соляной кислоты стало?
Химия
К 150 г 20% раствора добавили 200 мл воды. Какая массовая доля соляной кислоты стало?
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