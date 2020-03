Гость: Гость:

1. Научиться организовывать ввод и вывод одномерного массива.2. Осуществлять типовые действия над одномерными массивами (подсчет суммы, произведения элементов массива и т. д).3. Осуществлять поиск в массиве (максимального элемента, минимального элемента, элемента с заданными свойствами).4. Осуществлять перестановки элементов в массиве.Программное обеспечение: Pascal (TP или BP), или ABCPascal, или FreePascal.Аппаратное обеспечение: ЭВМ типа IBM.Порядок выполнения работы1. Записать тему и цель лабораторной работы.2. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по теме лабораторной работы.3. Ответить на контрольные вопросы (ответы на контрольные вопросы оформить в отчет).Выполнить практическую часть работы.Задание №1. Обработка одномерных массивов.Задание №2_Обработка 2-х массивовОформить отчет о проделанной работе. К одной любой задаче разработать блок-схему.6. Защитить работу и сдать ее преподавателю.Контрольные вопросы1. Что такое массив? Какие виды массивов вам известны.2. Приведите пример описания одномерного массива.3. Что называют элементом массива? Элементы какого типа может содержать массив? Сколько элементов может содержать массив?4. Что называют индексом элемента массива? Какие типы данных допустимы для индексов элементов массива? Сколько индексов может быть у одного элемента массива?5. Какие из приведенных описаний одномерных массивов являются не правильными и почему?a) Var a: Array[1..20] of Integer; b) Var sd:Array[1..3.5] of Integer; c)Var a: Array[-6..20] of char; d) Var dd:Array[1] of integer;6. Сколько элементов в каждом из следующих массивовa) Var mb: Array[2..20] of Integer; b)Var myarray2[-5..5] of real;7. Дан одномерный целочисленный массив А из пяти элементов: