N336 пожайлуста помогите
Математика
N336 пожайлуста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567+7843=8410 2451+7843=10294 88942-44761=44181 88942-17942=71000 (830+243)-674=409 (1712+805)-674=1843
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