Заполните пропуски предлогами, где необходимо.

Английский язык
Заполните пропуски предлогами, где необходимо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 on 2 in 3 in 4 of 5 a 7 of 8 in 10 at 11 at 12 past 13 a.m 14 on 15 on 16 in 17 past 18 a 19 a 21 in 22 in 25 in 26 on 27 on (  в числах, которые я пропустила, не нужны артикли)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить текст из 5 предложений со словами объект бульон шампиньон компаньон павильон медальон
Ответить
История
Тройной гнёт что это такое
Ответить
Қазақ тiлi
Туған өлке,таулы жер, хош иісті гүлдер,өзен,жазғы демалыс,күзгі жиын терін, жасыл жапырақ,ағаш, қазақстан деген сөздерді араластырып әңгіме құрасты...
Ответить
Русский язык
Как выполнить синтаксический разбор слова бы
Ответить
Українська література
Дуже потрібно 10 прислів'їв з повісті захар беркут
Ответить