Составить 5 предложений простых со всемм члелами предложения
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Составить 5 предложений простых со всемм члелами предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный дождь громко бил по крыше. В школу волонтеры сегодня привезли много новых учебников. На кухне мама быстро готовила вкусный ужин. Скоро снова закончится беззаботное лето. В парке тихо падали с деревьев увядшие листья.
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