Как пишется слово (не) котором, (не)кто, (не) сколько ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО

Русский язык
Как пишется слово (не) котором, (не)кто, (не) сколько ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некотором, некто, несколько - пишется слитно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие слова являются одушевленными существительными, а какие неодушевленными? Пираты, работа, Волга, лимон, змея, охрана, вагон, Анечка.
Ответить
Русский язык
Выделить в словах смело, храбро, быстро, весёло корень и суффикс
Ответить
Математика
ПЯТЬ различных точек ABCD и E расположены на прямой так, что АВ =6, AD = 2? AE = 2? CE = 4. какие 2 точки крайние?
Ответить
Литература
Помогите,пожалуйста.Нужно к 18.03.16г.Нужно придумать свою страну.Наша команда приду??ала страну под названием - Мыльное царство. Мне сказали сдела...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите перевести текст))
Ответить