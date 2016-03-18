Как пишется слово (не) котором, (не)кто, (не) сколько ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО
Русский язык
Как пишется слово (не) котором, (не)кто, (не) сколько ВМЕСТЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некотором, некто, несколько - пишется слитно.
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