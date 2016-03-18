Выделить в словах смело, храбро, быстро, весёло корень и суффикс
Русский язык
Выделить в словах смело, храбро, быстро, весёло корень и суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-приставка мел корень о окончание,быстро быс корень тр суфикс о окнчание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПЯТЬ различных точек ABCD и E расположены на прямой так, что АВ =6, AD = 2? AE = 2? CE = 4. какие 2 точки крайние?
Литература
Помогите,пожалуйста.Нужно к 18.03.16г.Нужно придумать свою страну.Наша команда приду??ала страну под названием - Мыльное царство. Мне сказали сдела...
Английский язык
Русский язык
Спиши, вставь в предложения отрицательные и неопределенные местоимения: 1.В клас??е стояла тишина: ... не мог ответить на поставленный учительниц...
Математика