О каком государственом празднике идет речь?
Окружающий мир
О каком государственом празднике идет речь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День народного единства. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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