Найти сумму площадей стен комнаты , длина которой 6,4 м , ширина 3,5 м, и высота 2,69м .на??дите объем комнаты . Округлить до десятых.

Математика

Найти сумму площадей стен комнаты , длина которой 6,4 м , ширина 3,5 м, и высота 2,69м .на??дите объем комнаты . Округлить до десятых.

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