Найти сумму площадей стен комнаты , длина которой 6,4 м , ширина 3,5 м, и высота 2,69м .на??дите объем комнаты . Округлить до десятых.

Математика
Найти сумму площадей стен комнаты , длина которой 6,4 м , ширина 3,5 м, и высота 2,69м .на??дите объем комнаты . Округлить до десятых.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь 1 стены 6,4х2,69=17,2м^2площадь 2 стены 3,5х2,69=9,4м^2площадь всех стен (17,2+9,4)х2=53,2м^2обьем комнаты 6,4х3,5х2,69=60,2м^3

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