Назовите спортсменов из Карелии, которые становились чемпионами олимпийских игр. Точный ответ!!!
История
Назовите спортсменов из Карелии, которые становились чемпионами олимпийских игр. Точный ответ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лариса Лазутина – лыжница Александр Баландин – гимнаст
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