Назовите спортсменов из Карелии, которые становились чемпионами олимпийских игр. Точный ответ!!!

История
Назовите спортсменов из Карелии, которые становились чемпионами олимпийских игр. Точный ответ!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Лариса Лазутина – лыжница Александр Баландин – гимнаст
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