Решите пожалуйста 9,11,12) заранее спасибо

Математика
Решите пожалуйста 9,11,12) заранее спасибо
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Гость:
11) Б 12) В 9) вроде а иди б
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