...........-это организм,являющийся средой обитания для другого организма. ...........-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему вред. 5 класс помогите пожалуйста!!!СРОЧНО!

Биология
...........-это организм,являющийся средой обитания для другого организма. ...........-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему вред. 5 класс помогите пожалуйста!!!СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может хозяин и паразит ?
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