...........-это организм,являющийся средой обитания для другого организма. ...........-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему вред. 5 класс помогите пожалуйста!!!СРОЧНО!

Биология

...........-это организм,являющийся средой обитания для другого организма. ...........-это организм,поселяющийся в теле другого организма и приносящий ему вред. 5 класс помогите пожалуйста!!!СРОЧНО!

Автор: Гость