Решите Пожалуйста, 25 бал

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Алгебра
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Ответ(ы) на вопрос:
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Log1/3(x-1)-2log1/9(2x-3)<0 log1/3(x-1)<2*1/2log1/3(2x-3) log1/3(x-1)<log1/3(2x-3) если основание меньше 1, то знак меняется на противоположный log1/3(x-1)>log1/3(2x-3) система : x-1>2x-3 2x-3>0 x-1>2x-3 2x-3>0 -x>-2 x>3/2 x<2 Ответ: (3/2;2)
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