Решите Пожалуйста, 25 бал

Гость: Гость:

Log1/3(x-1)-2log1/9(2x-3)<0 log1/3(x-1)<2*1/2log1/3(2x-3) log1/3(x-1)<log1/3(2x-3) если основание меньше 1, то знак меняется на противоположный log1/3(x-1)>log1/3(2x-3) система : x-1>2x-3 2x-3>0 x-1>2x-3 2x-3>0 -x>-2 x>3/2 x<2 Ответ: (3/2;2)