Примеры 1) частной , 2) движимой , 3) недвижимой , 4)муниципальной , 5)государственной с??бственности
Обществознание
Примеры 1) частной , 2) движимой , 3) недвижимой , 4)муниципальной , 5)государственной с??бственности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-государственная собственность; больница,например - муниципальная собственность; библиотека Муниципального образования - частная собственность; дом,принадлежащий только одну владельцу -движимая; домашняя мебель, произведения искусства, антиквариат, ювелирные изделия. -недвижимая; юридическое понятие, которое означает совокупность (пакет) прав собственности на недвижимое имущество, включая право владения, пользования, распоряжения, присвоения дохода от владения, и дохода от распоряжения недвижимым имуществом
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