Автобус выехал в 13 часов, а прибыл в конечный пункт в 17 часов. сколько км проехал автобус, если его скорость была 57 км/ч? помогите пожалуйста только выражение

Математика
Автобус выехал в 13 часов, а прибыл в конечный пункт в 17 часов. сколько км проехал автобус, если его скорость была 57 км/ч? помогите пожалуйста только выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-13=4 час. 57*4=228 км. проехал автобус
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