Автобус выехал в 13 часов, а прибыл в конечный пункт в 17 часов. сколько км проехал автобус, если его скорость была 57 км/ч? помогите пожалуйста только выражение

Математика

Автобус выехал в 13 часов, а прибыл в конечный пункт в 17 часов. сколько км проехал автобус, если его скорость была 57 км/ч? помогите пожалуйста только выражение

Автор: Гость