Дополни каждое предложения подходящим по смыслу глаголом в неопредёлённой форме. Что надо делать, чтобы быть здоровым?...... режим дня. ..... спортом. Утром...... до пояса холодной водой. Зимой..... на коньках. Летом..... в рек...

Русский язык

Дополни каждое предложения подходящим по смыслу глаголом в неопредёлённой форме. Что надо делать, чтобы быть здоровым?...... режим дня. ..... спортом. Утром...... до пояса холодной водой. Зимой..... на коньках. Летом..... в реке. Всегда во время.... спать.

Автор: Гость