Дополни каждое предложения подходящим по смыслу глаголом в неопредёлённой форме. Что надо делать, чтобы быть здоровым?...... режим дня. ..... спортом. Утром...... до пояса холодной водой. Зимой..... на коньках. Летом..... в рек...
Русский язык
Дополни каждое предложения подходящим по смыслу глаголом в неопредёлённой форме. Что надо делать, чтобы быть здоровым?...... режим дня. ..... спортом. Утром...... до пояса холодной водой. Зимой..... на коньках. Летом..... в реке. Всегда во время.... спать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соблюдать,заниматься,обливаться,кататься,плавать(можно купаться),ложиться.
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