Какая у тебя рука сильнее правая или левая?ОБЬЯСНИ ПОЧЕМУ
Окружающий мир
Какая у тебя рука сильнее правая или левая?ОБЬЯСНИ ПОЧЕМУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правая из за того что у меня левое полушарие мозга отдает правой руке приказы и мы на биваем руку чтоб она все что мы ей делаем запоминала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Как сказать одним словом фразеологизмы:одного поля ягода,из первых рук,как две ка??ли воды,как сври пять пальцев,опять двадцать пять,наговорить с т...
История
Математика