Какая у тебя рука сильнее правая или левая?ОБЬЯСНИ ПОЧЕМУ

Окружающий мир
Какая у тебя рука сильнее правая или левая?ОБЬЯСНИ ПОЧЕМУ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правая из за того что у меня левое полушарие мозга отдает правой руке приказы и мы на биваем руку чтоб она все что мы ей делаем запоминала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким члено предложения являетсяместоимение . слышится что то родное в тревоге дремучего бора
Ответить
Русский язык
Как сказать одним словом фразеологизмы:одного поля ягода,из первых рук,как две ка??ли воды,как сври пять пальцев,опять двадцать пять,наговорить с т...
Ответить
Математика
Решите уравнения x+8 цел 1/11=16,1 . y - 9.7 =8 цел 2/3, 100,3+x= 102 цел 1/6
Ответить
История
Помогите составить рассказ сарматы-савроматы в древней истории Казахстана 6 клас?? немного
Ответить
Математика
96.41х - 88.24х + 1.38х = 0.0202
Ответить